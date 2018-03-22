افتتاح وحدة نظم المعلومات الجغرافية بأملاك الدولة ببني سويف

22 مارس 2018 - 08:25 م

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالإدارة العامة لأملاك الدولة لحصر وميكنة أملاك الدولة بجميع مراكز وقرى بالمحافظة والتى تم إنشاؤها تفعيلًا للبروتوكول الذى وقعته المحافظة مع هيئة المساحة المصرية للتعاون فى تطوير المنظومة وذلك ضمن الخطوات العملية والنوعية التي تنفذها المحافظة لتنفيذ تكليفات الحكومة نحو استرداد أراضى الدولة والحفاظ عليها من كافة صور التعدى، وفى إطار مبادرة الرئيس السيسى لاستعادة أراضى الدولة المتعدى عليها واسترداد حق الشعب فيها.

وتفقد المحافظ يرافقه أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة منظومة العمل بالوحدة التى تتكون من 10 أجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة داخلية لاستخدامها فى عملية الميكنة ويقوم على تشغيليها مجموعة من العاملين الذين تم انتقاؤهم وتدربيهم على استخدام برنامج حصر أملاك الدولة والذى أعدته هيئة المساحة من واقع المراجع المساحية لبيانات أملاك الدولة وتوصيفها جغرافياً وتوقيع قطع الأملاك "غير المعلومة" الناتجة عن عملية الحصر والمقارنة على خرائط مساحية وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مراحل هذا الحصر.

وأهدى المحافظ شهادة تقدير للدكتور إبراهيم السعيد منسق مشروع حصر أملاك مصر بهيئة المساحة لجهوده المميزة فى دعم منظومة العمل بالقطاع وسلم المحافظ شهادات اجتياز دورة نظم المعلومات الجغرافية للقائمين على تشغيل الوحدة بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية، لتشجيعهم على مزيد من الجهد والتطوير على المستوى المهنى والقدرات لدعم المنظومة.