بالصور.. وفد طلبة دولي يتفقد الممشى السياحي بالغردقة

تفقد وفد كلية الهندسة جامعة عين شمس ووفد كلية العمارة والتنسيق الحضري بجامعة كليمسون الأمريكية ووفد كلية العمارة والتنسيق الحضري جامعة "خوا دجونج" الصينية الممشى السياحى بشارع النصر وشارع شيرى بالغردقة حيث أكد محافظ البحر الأحمر أنه تم مراعاة الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة العالية حتى يتم الاستفادة من الأعمال أطول مدة ممكنة.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تهدف الي تحويل شارع النصر- شارع شيرى إلى ممشى سياحي لخدمة أهالينا بالبحر الأحمر بصفة عامة ولمدينة الغردقة بصفة خاصة.