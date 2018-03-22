» «هنية»: 4 أهداف وراء محاولة اغتيال «الحمد الله»

22 مارس 2018 - 08:35 م

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اليوم، الخميس، إن توقيت تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في قطاع غزة، "يحمل أهدافًا سياسية ووطنية وميدانية خطيرة".

جاء ذلك في كلمة له أثناء تشييع جثماني عنصري أمن تابعين لوزارة الداخلية في القطاع (تديرها حماس)، قتلا في اشتباك اليوم، مع متهمين باستهداف موكب "الحمد الله"، في 13 مارس الجاري.

صفقة القرن

وأوضح "هنية"، أن الاستهداف تزامن سياسيًا مع تزايد الحديث عن "صفقة القرن"، التي تسعى من خلالها واشنطن إنهاء القضية الفلسطينية.

منظمة التحرير

وأضاف أنه تزامن وطنيًاً مع البدء بتشكيل تركيبة جديدة للمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، في إشارة إلى عقد المجلس، نهاية أبريل المقبل، بعد 22 عامًا من آخر دورة اعتيادية له.

مسيرة العودة الكبرى

وتابع: أن محاولة الاغتيال جاء أيضًا في وقت تستعد فيه غزة لـ"مسيرة العودة الكبرى"، المقررة على حدود القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية (المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة عام 1948)، نهاية الشهر الجاري.

الانشغال في الوضع الداخلي

وشدد هنية أن "التفجير جاء في هذا الوقت ليشغلنا في الوضع الداخلي، وننشغل عن قضية القدس واللاجئين الفلسطينيين".

وأكد "هنية" أن "الاعتقالات بحق المتورطين مستمرة، وهناك أسماء تحت الملاحقة، ولا بد من تفكيك كل الشبكة"، لافتًا إلى عدم إصدار أحكام وانتظار الانتهاء من التحقيقات لتحديد هوية الجهات المتورطة في التخطيط والتنفيذ.

«البردويلي»: لدينا تفاصيل مذهلة عن عملية خطيرة ومدبرة

وفي السياق ذاته قال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس: "هناك تفاصيل مذهلة حرصنا ألا نظهرها للإعلام ودعينا الفصائل التي أطلعناها عليها ألا يكشفوا عنها ريثما تتبين كافة فصول هذه الجريمة البشعة التي استهدفت حماس ووحدتنا".

وأضاف: "قدمنا للفصائل في غزة تفاصيل دقيقة جدًا ومؤكدة عن حادث التفجير والجهد الكبير الذي قامت به الأجهزة الأمنية على مدى 10 أيام"، وذلك حسب وكالة شهاب الفلسطينية.

وأكد البردويل أن "العملية خطيرة ومدبرة وترتبط بجهات، ولا نستبعد أي جهة معادية أن تكون هي التي حركت هؤلاء الدمى".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة داخلية غزة، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم "أنس أبو خوصة"، المتهم الأول في الحادثة، واثنان من عناصرها، خلال اشتباك وسط القطاع.

وقالت الوزارة، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان المطلوب "أبو خوصة" ومساعديه، وشرعت بعملية أمنية، حاصرتهم خلالها، وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الأمن، ومطلوبيْن، بينهما المتهم الأول.

وفي 13 من الشهر الجاري، أعلنت داخلية غزة أن انفجاراً وقع أثناء مرور موكب رئيس الوزراء والوفد المرافق له، عقب وصولهم للقطاع، في منطقة بيت حانون، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

واتهم الرئيس محمود عباس، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية، الإثنين الماضي، حركة حماس بـ"محاولة اغتيال الحمد الله".

فيما استنكرت الحركة بشدة اتهام عباس، وقالت إنه يسعى إلى "تركيع قطاع غزة"، ودعت إلى إجراء انتخابات عامة.



