مجازاة مدير "خدمات سكك حديد كفر الزيات" بسبب الجلوس بالمكتب

22 مارس 2018 - 08:37 م

قرر اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة الخدمات المتكاملة مجازاة مدير موقع الشركة بمحطة سكة حديد كفر الزيات بمحافظة الغربية ومشرف الأمن وعدد من العمال بخصم 5 أيام من رواتبهم وإحالتهم للتحقيق بسبب الجلوس فى المكاتب وعدم التواجد على الأرصفة وعدم ارتداء الزى والتراخى أثناء الخدمة.

كما قرر "حتاتة" مكافأة مشرف الوردية الصباحية بمحطة ايتاى البارود فى البحيرة و4 عمال بصرف 100 جنيه لكل منهم لالتزامهم والتميز فى الأداء مما انعكس على المظهر العام للمحطة والأرصفة والمظهر العام.

وكان رئيس الشركة قد قام اليوم "الخميس" بجولة مفاجئة لمحطتى السكة الحديد بكفر الزيات بمحافظة الغربية ومحطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة الالتزام فى العمل بما يحقق أهداف الشركة النموذجية والارتقاء بالأداء لخدمة ركاب السكة الحديد.