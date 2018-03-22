داعية سلفي يحذر «محمد صلاح» من الإخوان

22 مارس 2018 - 08:55 م

حذر داعية سلفي، محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي، من "الإخوان المسلمين"، قائلاً إنهم يحاولون التقرب منه وضمه لصفوفهم.

وكتب حسين مطاوع الداعية السلفي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" رسالة إلى مصر صلاح رسالة إلى لاعب مصر العالمي محمد صلاح انتبه، ما نعرفه عن جماعة الإخوان أنها ترمي بشباكها حول كل شخص من شأنه أن يضيف إليها لا سيما إن كان هذا الشخص يملك قاعدة جماهيرية بالملايين مثل حالك".

وأضاف: "سوف نجد في الفترة القادمة ثناءات بالجملة منهم عليك ودعوة منهم للالتفاف حولك، ومحاولات لترغيبك في الجماعة، وسيكون مفتاح ذلك استغلالهم لعاطفتك الدينية الفطرية".

وتابع: "وقد بدأها بالفعل الإخوانجي السعودي عائض القرني حيث قام بتصوير مقطع له يثني فيه عليك ويثمن لك سجودك بعد كل هدف تحرزه، ووصفك بأنك بذلك تعطي انطباعا جيدا عن الإسلام في الغرب، وبذلك قد تجد نفسك مضطرا للرد عليه وشكره على ثنائه هذا وهذه هي البداية، بل قد تفاجئ بأحد الإعلاميين المأجورين من الجماعة يسألك عن رأيك فيما قاله عنك الشيخ عائض القرني"؟

واختتم: "هذه الجماعة لها مداخل كثيرة خبيثة فانتبه وفقك الله وكفاك وكفانا شرورها، ووالله ما كتبت هذا إلا ناصحا لله وفي لله لشخص أحسبه ذو فطرة سليمة فخفت أن تلوث".