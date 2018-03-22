"أحمد فتحي" يعلق على وصف الفراعنة بمنتخب «صلاح»

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المنتخب

المصريون

الاهلى

احمد فتحى

ليفربول

أبدى أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، استياءه من انتقاد عدد من وسائل الإعلام للنجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وقال «فتحي» خلال تصريحات تليفزيونية، إن شرف لجميع اللاعبين في صفوف الفراعنة أن يطلق عليهم اسم «منتخب صلاح».

وأضاف، أن إطلاق اسم «منتخب صلاح» على الفراعنة لا يقلل من دور أي لاعب في صفوف المنتخب ولكن يضيف لهم الكثير، قائلا: «أشعر بالسعادة عندما أسمع كلمة منتخب صلاح».

وتابع ظهير الأهلي، أن صلاح لاعب يصنع الفارق مع فريق ليفربول، فهو كذلك مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن جميع المحترفين المصريين يسيرون على خطى مميزة وسيقدمون الكثير مع الفراعنة في كأس العالم.



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