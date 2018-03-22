رسميًا.. «السلطان» يرحل عن قلعة «اليونايتد»

22 مارس 2018 - 09:19 م

أعلنت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رحيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن الفريق، وذلك بعد فسخ التعاقد بين الطرفين قبل نهايته بعدة أشهر.

وقال الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد اليوم الخميس: "الجميع داخل النادي يحب أن يشكر زلاتان على الإسهامات التي قام بها مع الفريق ونتمنى له مستقبل جيد."

وتشير تقارير صحفية إلى أن إبراهيموفيتش سينضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في تجربة جديدة للمهاجم السويدي الذي عجز عن ترك بصمته في المعتادة في الملاعب خلال الموسم الحالي.

وانضم إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 بعدم نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، قبل أن يمدده لعام إضافي في أكتوبر الماضي، لكن الإصابة لم تسمح له بالعودة للمباريات بشكل قوي.