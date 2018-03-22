"كوبر": ليس لدينا فرصة للتجربة.. وهذه حالة «السعيد»

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كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، عن جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة البرتغال الودية التي تقام غدًا الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين لمنافسات كأس العالم 2018.

وقال كوبر، في تصريحات لقناة "أون سبورت": " نخوض وديتين ناجحتين أمام البرتغال ثم اليونان، واللعب أمام فريق عالمي مثل البرتغال سيكون خير اختبار للاعبينا".

وأضاف: "ليس لدينا فرص كثيرة للتجربة، فقط هذه المباراة وأمام اليونان أيضا، ومن الممكن أن نغير طريقة اللعب، لكن التغيير لا يتعلق فقط بطريقة الأداء ولكن من الممكن العناصر أيضا تتغير، وعمومًا فكرة التغيير بشكل كامل صعبة وليست واردة".

وأكمل: "كان من الممكن أن نبحث عن منافس ضعيف في بداية فترة الإعداد للمونديال وكنا سنفرح بالنتيجة، ولكني قررت أن ألعب أمام فريق ليكون مقياس حقيقي لمستوانا".

قال هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطني، إن حالة عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلى والفراعنة ممتازة للغاية واللاعب يقدم مستوى مميزًا فى التدريبات الحالية بمعسكر سويسرا بعد أن تخلص من آلام وجه القدم.


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