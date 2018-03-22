» صفقة كبرى لتصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر

22 مارس 2018 - 09:38 م

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية المصرية "أ ش أ"، عن توقيع صفقة كبرى بين مصر وإثيوبيا بقيمة 80 مليون دولار لتصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن العقود تم توقيعها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الخميس، من قبل شركتي "الفوز تريدينج" الإثيوبية و"ترست جروب" المصرية.

وتقضي العقود بتصدير 4 آلاف رأس من العجول وألفي جمل شهريا ولمدة سنتين.

وجرت مراسم التوقيع على العقود بحضور وزير الزراعة الإثيوبي، والسفير المصري لدى أديس أبابا أبو بكر حفني محمود.

ورحب السفير المصري بهذا التحرك من قبل رجال الأعمال في البلدين، موضحا أن هذه الصفقة تأتي اتساقا مع أعمال اللجنة العليا المشتركة الأولى التي عقدت بالقاهرة على مستوى القمة في يناير الماضي.