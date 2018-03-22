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العثور على قنبلة داخل عقار ببني سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

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إرهاب

قنبلة

الامن الوطني

أجهزة الأمن

بني سويف

فرضت أجهزة الأمن ببنى سويف كردونا أمنيا على عقار مكون من خمس طوابق بمدينة الفشن ببنى سويف بعد العثور بداخلها على "قنبلة" فيما أمر المستشار عماد على المحامى العام لنيابات بنى سويف باتخاذ إجراءات الحماية المدنية للتحفظ على المكان وإخطار سرية الإزلات بالتعامل مع الجسم الغريب كما بالتحفظ على صاحب العقار والتنسيق مع الأمن الوطني والمباحث الجنائية لعمل تحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها وبيان عما إذا كان صاحب العقار مالك الجسم الغريب من عدمه وبيان كيفية تحصله عليه وعما إذا كان يتم استخدامه في اغراض ارهابية من عدمه مع مراعاة مدة الحجز القانوينة. طلبت النيابة العامة تقريرا عن الجسم الغريب وتكليف مأمور مركز الفشن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة نحو المحافظة على إرواح قاطني المنطقة التي تقع فيها العمارة. كان اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن تلقى إخطارا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائى بأن محامي بمنطقة شارع بحرى محكمة الفشن أثناء قيامه بمعاينة عمارة مكونة من 5 أدوار تمهيدا لشرائها اشتبه في جسم معدني غريب يبلغ وزنه "30" كيلو وعلى الفور قرر مدير الامن إخطار الحماية المدنية والمفرقعات وعمل كردون حول المنزل. وتبين أن المنزل ملك "ش.ا.ش" بالمعاش وأن الجسم المعدنى قنبلة من مخلفات الحروب يعلوها الصدأ وموجودة بالطابق الخامس من العقار وسط مخلفات خردة. وتبين من التحريات أن المنزل كان مؤجر لتاجر خردة وتركه منذ 4 سنوات ولم يسكن أحدا بالمنزل ونفى صاحب العقار علاقته بالجسم الغريب. وقامت إدارة المفرقعات بتسليم القنبلة إلى القوات المسلحة وتم تحرير محضر بالواقعة بعد التحفظ على صاحب العقار وتاجر الخردة لحين ورود تحريات الأمن الوطني.

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