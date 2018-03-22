جهينة و4 قبائل عربية تجتمع لتؤيد ترشيح "السيسى"

إجتمعت مساء اليوم الخميس 5 قبائل عربية بحضور كل من عواقل وشيوخ القبائل العربية بمقر جمعية جهينة بمدينة الغردقة.
حضر المؤتمر محمود معوض شيخ قبيلة جهينة بالغردقة وباقى أبناء القبيلة ، وعويد احمد عويد شيخ قبيلة الحويطات ، والشيخ سالم راشد وعلى سليمان ممثلا لقبيلة القزايزة ، و الشيخ مرعى مسلم ممثلا عن قبيلة المعازة ، وسالم ابراهيم ممثلا عن قبيلة العوازم .
اكد محمود معوض شيخ جهينة ورئيس مجلس ادارة جمعية جهينة بالغردقة على مساندة الرئيس السيسى فى الأنتخابات الرئاسية المقررة لها الاسبوع القادم.
وناقش معوض وباقى شيوخ وعواقل القبائل العربية بالغردقة كيفية التنظيم والتنسيق لهذه المرحلة والأهداف التى ستعود على الوطن من خلال إعادة ترشيح الرئيس السيسى لأستكمال الأدوار المهمة التى قام بها ، والمشروعات التى تحققت فى المرحلة الانتخابية الأولى.
وعرض معوض بعض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحس أبناء القبائل العربية للمشاركة الفعالة في الإنتخابات الرئاسية.
ودعا معوض الحضور الي تأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية من اجل الاستقرار ومحاربة الارهاب بشتي صوره .
واكد خلال كلمته علي الحشد والنزول ايام الانتخابات وتوعية ابناء القبائل بأهمية الادلاء بأصواتهم لارسال رسالة للعالم بأن الانتخابات إرادة شعب وان الرئيس السيسى هو اقدر من يمثلنا خاصة في هذه المرحلة وفي ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد .
فيما لاقت كلمة شيخ جهينة ترحيبا وتأيدا شديدا من مختلف ابناء القبائل .