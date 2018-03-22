منافس "السيسي": "مش أنا اللي أبقى ديكور"

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موسى مصطفى موسى
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أكد موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن تحول الانتخابات الرئاسية إلى استفتاء بعد انسحاب المرشحين المحتملين كان أمرًا مزعجًا له، لأن هذا لا يفيد الحياة السياسية في مصر.
وأضاف "موسى"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أنه شعر بأن جماعة الإخوان تتربص بمصر حال ترشح السيسي وحيدًا، لذلك ترشح لـ"تفويت" الفرصة عليهم.
وأضاف أن قرار ترشحه في الساعات الأخيرة كان نابع منه شخصيًا، ولم تطلب منه أي أجهزة في الدولة ذلك، متابعًا: "مش أنا اللي أبقى ديكور".
وتابع "موسى" أن لديه برنامج رئاسي وعرضه على الشعب، معقبًا: «مش ممكن أبقى منافس لواحد جابني زي ما بيتقال، ده كلام مش منطقي».
وأردف بالقول إن قرر الترشح منذ 18 شهرًا، موضحًا أن حزب الغد الذي يرأسه قام بإعداد برنامج حزبي يصلح كبرنامج رئاسي.


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