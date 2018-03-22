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استقالة كبير محاميي ترامب في التحقيق الروسي

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استقال، الخميس، المحامي الذي يقود الفريق الاستشاري للرئيس دونالد ترامب في تحقيق المدعي الخاص، روبرت مولر، حول تواطؤ محتمل أمريكي-روسي قبل انتخابات 2016 الرئاسية.
وقال جون دود، في بيان، بعد أن أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» نبأ استقالته «أقدر الرئيس وأتمنى له التوفيق»، معتبرا أن ترامب لا يتبع توصياته، قرر المحامي الاستقالة في حين يصعد الرئيس لهجته حيال مولر، بحسب الصحيفة.
وتعزز هذه الاستقالة الانطباع بوجود اجواء توتر في البيت الابيض الذي يواجه عدة جبهات قضائية فتحها مولر اضافة إلى ملف آخر يتجلى في ممثلة افلام اباحية تقول انها اقامت علاقة مع ترامب.
كان المحامي تولى الصيف الماضي رئاسة فريق المحامين الذين يستشيرهم ترامب في ملف روسيا.
وبحسب الصحيفة اوصى المحامي الرئيس بالتعاون في التحقيق معتبرا ان قبول ترامب الادلاء بافادة شفهية بطلب من محققي الاف بي آي، سينطوي على مجازفة. وامام السلوك المتهور لترامب فكر دود في الاستقالة مرارا في الاشهر الاخيرة.
وانتقد ترامب مجددا الاحد نزاهة مولر الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي المكلف القاء الضوء على شبهات التواطؤ بين فريق حملة ترامب وموسكو.
ويسعى ترامب إلى الترويج لفكرة مفادها ان محاميه يعملون بهدوء في اطار التحقيق الروسي.
وغرد في 11 من الجاري «انني راض جدا لاداء محامي جون دود وتاي كوب وجاي سيكولو»، لكنه منذ ذلك عدل فريق دفاعه لانتهاج تكتيك اكثر عدائية واستعان بخدمات المدعي السابق جو ديجينوفا.

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