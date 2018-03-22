» الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

22 مارس 2018 - 11:56 م

أكد أحمد فاروق، مدير التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن المنخفضات الجوية التي تتكون في المغرب وليبيا أدت لارتفاع درجة الحرارة لـ10 درجات لمدة يومين، وبمجرد اختفاء المنخفض ستعود درجة الحرارة مرة أخرى لطبيعتها.



وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الموجة الحارة ستمتد إلى الغد بالإضافة لبعض الأتربة والرمال، لكن درجة الحرارة يوم السبت المقبل ستصل لـ24 درجة، والأجواء إلى نهاية الأسبوع ستكون جيدة.



وحذر المواطنين من انخفاض درجة الحرارة ليلا الفترة المقبلة رغم ارتفاع درجة الحرارة نهارًا، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة اليوم كانت 34 درجة.





