أول تعليق من الحكومة بشأن أزمة "أوبر" و"كريم"

عقب السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أزمة «أوبر وكريم».



وأكد "سلطان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن الحكومة أحالت مشروع قانون بشأن تشغيل الشركتين إلى مجلس النواب منذ نوفمبر الماضي، وورد هذا الأسبوع، بعض الملاحظات حول المشروع، وتمت إحالته مرة أخرى.

وأكد "سلطان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن الحكومة أحالت مشروع قانون بشأن تشغيل الشركتين إلى مجلس النواب منذ نوفمبر الماضي، وورد هذا الأسبوع، بعض الملاحظات حول المشروع، وتمت إحالته مرة أخرى.