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بكري وغالي يشاركون في المؤتمر الجماهيري لتأييد السيسي

قبلي وبحري

المؤتمر
المؤتمر

علي إسماعيل

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نظم المستشار عصام غالي مؤتمر جماهيري بشبرا الخيمة لدعم الرئيس السيسي، بحضور النائب مصطفي بكري، وعدد كبير من اهالي شبرا الخيمة والشخصيات العامة،
واكد المشاركين في المؤتمر على أهمية المشاركة الجادة والفاعلة فى الانتخابات حتى يثبت المصريين  للعالم اجمع انهم شعب يعى جيدا التحديات الاقليمية والعالمية التى تواجه مصر فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن
من جانبه قال المستشار عصام غالي أن أهالي شبرا الخيمة  بل القليوبية  ككل سيخرجون  للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية  لدعم تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية ثانية و ذلك لاستكمال مسيرة النجاح و التعمير
أضاف غالي انه علي المصريين ع بما م نسيان ما كانت عليه مصر من فترة صعبة  حيث انعدم الامن و الأمان ، و أن الرئيس السيسي رجل المرحلة الذي عبر بمصر من نفق مظلم و أعاد لمصر مكانتها الدولية من جديد
أضاف غالي ان  الله قد أرسل الرئيس السيسي كهدية لمصر و شعبها ، و علينا رد الجميل و إثبات وعي المصريين للعالم بأكمله و ذلك بالنزول و المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية
 من جانبه أكد النائب مصطفي بكري ان مشاركة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية هى اكبر دليل على دعم التنمية والاستقرار فى مصر ، وعلى الجميع ان يكون له دور فى دعم مشاركة المواطنين فى الانتخابات كونه واجب وطنى فى هذه المرحلة والتى نواجه فيها دعاة المقاطعة والارهاب .
وقال ان الامن والاستقرار وارتفاع معدلات الانتاج واجب وطنى علينا جميعا لابد ان نتمسك به وان ندعمه حتى تكون مصر فى المكانة التى نتمناها جميعا
اشار بكري على ان المشاركة فى الانتخابات تعطى مؤشر كبير للخارج ان الشعب المصرى مستمر فى طريقه للاصلاح ودعم وتشجيع الاستثمارات الاجنبية على ارضه






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