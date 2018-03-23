إخلاء سبيل لاعب أسوان المتهم بالانضمام لـ"داعش"

23 مارس 2018 - 12:50 ص

قررت محكمة مصرية، يوم الخميس، إخلاء سبيل لاعب كرة القدم حمادة السيد، على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ"الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي".



وأفادت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام (مملوكة للدولة)، أن "محكمة جنايات القاهرة، قررت اليوم إخلاء سبيل حمادة السيد، مدافع نادي أسوان (جنوبي البلاد)، بتدابير احترازية".



و"التدابير الاحترازية" تعني تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة التابع له محل سكنه للتوقيع مساءً في أيام محددة.



وجاء قرار المحكمة في اتهام اللاعب بالـ"الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي"، وفق الصحيفة.



وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال مصطفى أمين المشرف العام على الكرة بنادي أسوان، اليوم، إن "الباب مفتوح أمام عودة حمادة السيد قائد الفريق (..) لم نر منه أي تقصير في أي وقت، كان محترمًا وملتزمًا ويبذل كل ما لديه داخل الملعب".



وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أعلن نادي أسوان، في بيان، أن لاعبه اختفى ولم يتم العثور عليه، قبل أن تفيد تقارير صحفية محلية أن الأمن ألقى القبض عليه، بسبب "علاقته بجار له ذي خلفية متطرفة".



ووفق المصادر ذاتها، حققت النيابة العامة على مدار الأشهر الماضية، مع اللاعب حمادة السيد، في عدة تهم من بينها "الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر".

