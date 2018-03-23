» تلاسن حاد بين ترامب وباييدن عبر تويتر

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نشب تلاسن غير مباشر بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأميركي السابق، جو بادين، بعد أن قال الأخير أثناء تجمع انتخابي إنه كان ليوسع ترامب ضرباً لو كانا معاً في مدرسة ثانوية، فيما رد ترامب في تغريدة متوعداً بايدن بأن يسقط باكيا.

وغرد ترامب أمس الخميس قائلا: "المجنون جو بايدن يحاول أن يبدو مثل رجل قوي. ولكنه في الحقيقة، ضعيف عقلياً وجسدياً. هو يهددني للمرة الثانية باعتداء جسدي. إنه لا يعرفني، سيسقط بسرعة وقوة، باكيا على الدوام، لا تهدد الآخرين يا جو".

والثلاثاء، أعلن بادين أنه كان يمكن أن يضرب ترامب إذا ما كانا معاً خلال المدرسة الثانوية، عقاباً على تعليقاته الخليعة ضد النساء.

وأشار نائب الرئيس الأميركي الأسبق، في تجمع انتخابي للديمقراطيين في جامعة ميامي، الثلاثاء، إلى "شخص يصبح رئيس البلاد، وهو يؤكد أنه يستطيع ملامسة النساء في أي مكان، وسيرحبن بذلك، ويعود ليعتذر".


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