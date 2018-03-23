» أطعمة تساعدك على التخلص من التوتر

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يحتار الإنسان كيف يتعامل مع تقلبات المزاج في معظم الأوقات، التي يحدث بعضها بسبب تقلبات هرمونية لا يستطيع السيطرة عليها، والبعض الآخر يكون بسبب إصابة الشخص بالاكتئاب.

ويشير تقرير نشره موقع "بولد سكاي"، الى امكانية تناول بعض الاطعمة التي تزيل شعور الاكتئاب..

جوز الهند

 جوز الهند مليء بالأحماض الدهنية المفيدة، التي تعدّ مهمة لصحة الدماغ وتحسن المزاج. بالإضافة إلى ذلك، فهي حلوة بشكل طبيعي! لذا في المرة التالية التي تشعر فيها بالضعف، تناول قطعة صغيرة من هذه الفاكهة الاستوائية، وستبدأ بالشعور بتحسن.

الشوكولاتة المرة

أظهرت الدراسات أن تناول مقدار أونصة واحدة من الشكولاتة المرة كاف لتقليل الكوليسترول السيئ والكاتيكولامين "أحماض أمينية تفرز عن التوتر والضغط"، وكلاهما يُفرز عند الشعور بالتوتر والضغط.

وإن كان الجو غائما في الخارج فيمكنك أن تحضر لنفسك كوبا من الشوكولاتة المرة الساخنة والمذابة.

السبانخ

أوراق السبانخ الخضراء لها قوة فعالية كبيرة في تحسين المزاج، وهي مفيدة كثيرا للنساء، خاصة في وقت الدورة الشهرية، حيث تمر المرأة بحالة من تقلب المزاج نتيجة الدورة.

 

البيض

 

يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين، وهو أيضا غني بعناصر تعدل المزاج مثل الأوميغا 3 والأحماض الدهنية والفيتامينات، كما أن البروتين معروف عنه بأنه يحافظ على الشعور بالشبع، وهو مكون مهم لجعلك تشعر بشعور جيد.

الطماطم

يوجد في الطماطم عنصر مهم، وهو الليكوبين، وتحديدا في القشرة، وهو مركب يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة قوية تعمل بشكل فعال على الدماغ.

تناول الطماطم في حال كنت بمزاج سيئ، مع إضافة بعض من زيت الزيتون لسلطة الطماطم، والذي يساعد على امتصاص الليكوبين من الأمعاء بشكل أفضل.

العسل

يحتوي العسل على مركبات kaempferol وquercetin ، التي تبقي دماغك سليما، وتترك الكآبة بعيدة. بالإضافة إلى ذلك، فالعسل أكثر حلاوة بخمس مرات من السكر العادي، وبالتالي، فإنه الطريقة المثلى للاستمتاع بالحلاوة ذاتها بكمية صغيرة نسبيا وغير ضارة.

اللبن اليوناني

اللبن الزبادي اليوناني مملوء بالكالسيوم، وهو أمر ضروري لإطلاق النواقل العصبية في دماغك، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاعر الجيدة، ويمكن إضافته إلى عصير الفواكه؛ لجعله اختيارا مثاليا للشعور بتحسن.


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