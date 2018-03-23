» 10 طرق طبيعية للتخلص من أوجاع الأسنان

23 مارس 2018 - 08:05 ص

كشفت مجلة "دونا موديرنا" الإيطالية عن 10 علاجات طبيعية لحل مشاكل آلام الأسنان المفاجئة.

ونقلت "عربي21" عن المجلة،قولها:" إن وجع الأسنان من أكثر الآلام تأثيرا على صحة الإنسان، والتي تهدده في كل الأوقات، وتوجد عدة وصفات طبيعية في المنزل يجهلها الكثيرون، وعرضت عشرة علاجات طبيعية سريعة المفعولة لتسكين هذا النوع من الآلام".

وأكدت المجلة، أولا، أن الخل علاج فعال للقضاء على التهاب اللثة، لهذا السبب، يحبذ وضع ملعقة كبيرة من الخل في كوب من الماء، لعلاج مشاكل اللثة، ويساعد هذا السائل على تسكين الألم، والتخفيف من حدة الالتهاب، فضلا عن ذلك، تعد هذه الوصفة بمثابة الغسول والمطهر الطبيعي للفم.

وبينت المجلة ثانيا، أن المضمضة باستخدام الملح من العلاجات الطبيعية لألم الأسنان المفاجئ، وبشكل عام، يساعد المحلول الملحي على تخفيف الألم على مستوى الأسنان، إلى جانب ذلك، يساهم خليط الماء والملح في إزالة بقايا الطعام العالقة بالأسنان، نظرا لأن الملح مادة طبيعية معقمة، وينصح بمزج الملح مع الماء الدافئ، والحرص على عدم ابتلاع هذا المزيج.

وأفادت المجلة ثالثا، بأن نبات الخبيزة من العلاجات الفعالة لحل مشاكل الأسنان، حيث تستعمل مثل الحقن في علاج ألم الأسنان والتهاب الجلد، لذلك، فمن الأفضل أن نقوم بتسخين الخبيزة، ثم تركها لتنخفض حرارتها قليلا قبل وضعها على موضع الألم، وسيساعد هذا الحل على تخفيف الانتفاخ والالتهاب.

وأضافت المجلة رابعا، بأن القرنفل يعد مسكنا فعالا، وذلك بفضل تركيبته التي تعمل على تخدير موضع الألم وتخفيف الالتهاب، ويمكن إضافة القليل من قطرات زيت القرنفل في كأس من الماء، واستخدامه كغسول فموي، ويمكن أيضا وضع قطرات زيت القرنفل على قطعة صغيرة من القطن، ووضعها على الضرس الذي يعاني من الألم.

وذكرت المجلة خامسا، أن نبات القنفذية من العلاجات الطبيعية التي تضع حدا لآلام الأسنان المفاجئة، وتتميز هذه النبتة بتركيبتها التي تحفز الجهاز المناعي على مكافحة الألم، علاوة على ذلك، تعد مضادا فعالا للبكتيريا والفطريات المسببة للالتهاب، لهذا السبب، تساعد حيل مثل وضع القليل من القنفذية على موضع الألم، أو استخدام كوب من الماء والقنفذية لمضمضة الفم، على التخلص من الألم بسرعة.

وبينت المجلة سادسا، أن نبات المر مفيد جدا في علاج مشاكل الأسنان، إذ يمكن استخدامه لعلاج آلام الأسنان أو التهاب الحلق، ويمكن اللجوء إلى الغرغرة بمزيج من نبات المر والماء، للتخلص من هذه المشاكل، وتحتوي تركيبة هذه العشبة على مضادات حيوية تساعد على تخفيف الألم.

وأضافت المجلة سابعا، أن البابونج يعتبر من العلاجات الطبيعية الفعالة لمداواة ألم الأسنان، حيث يعد بمثابة المهدئ الطبيعي، ويمكن مزج خليط من الماء، والبابونج، مع القليل من أوراق النعناع، وملعقة من زيت عطري لتخفيف الألم، والشعور بالراحة.

وأوضحت المجلة ثامنا، أن الفانيلا عبارة عن مسكن ألم فعال وقوي، يعالج مشاكل الأسنان، وعندما يداهم الإنسان الألم، من الأفضل تطبيق القليل من الفانيلا على منطقة الألم، إلى جانب ذلك، توجد عدة استعمالات للفانيلا، إذ يمكن استعماله علاجا للرضع لحل مشاكل التسنين.

وأفادت المجلة تاسعا، بأن زيت شجرة الشاي يساعد على تسكين ألم الضرس، ويمكن استخدام هذا العلاج، للتخفيف من حدة الوجع، عبر طريقتين؛ إما بوضع بعض قطرات زيت الشاي على قطنة ومسح مكان الألم بها، أو وضع قطرتين أو ثلاث من زيت الشاي في كوب ماء دافئ والمضمضة به لعدة مرات.

وفي الختام، أكدت المجلة أن العلاج العاشر يتمثل في الشاي، وفي حال التعرض لمشاكل ألم الأسنان، فإن من الممكن وضع كيس الشاي لمدة دقيقتين في المجمد، ثم وضعه على الضرس، ومن الطرق الأخرى، إضافة القليل من الزيوت العطرية، على غرار زيت المر والنعناع واليانسون، لعلاج أوجاع الأسنان.