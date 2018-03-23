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هذه عقوبة ممثلة تركية أهانت أردوغان

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رجب طيب اردوغان
رجب طيب اردوغان

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عاقبت محكمة مغنية وممثلة تركية شهيرة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال عرض في عام 2016.

وقالت صحيفة "حريت" التركية، أمس الخميس:" إنه حُكم على زوهال أولجاي بالسجن 10 أشهر، بعد أن اتهمت بتغيير كلمات إحدى أغانيها لإدخال كلمة أردوغان بها، والتلويح بإشارة مهينة بيدها خلال الغناء.

وذكرت الصحيفة أن تسجيلا مصورا للعرض أظهر أولجاي وهي تغير كلمات الأغنية، لتصبح "رجب طيب أردوغان، كل هذا هراء، كل هذا كذب، ستنتهي الحياة يوما، وسوف تقول (كنت أحلم)".

وفي شهادتها، نفت أولجاي التهم، وقالت إنها استخدمت اسم أردوغان لأنه كان يناسب نهايات كلمات الأغنية، وإنها لم يكن لديها أي "دافع مستتر للإهانة".

وقالت إن إشارة يدها كانت تستهدف أحد الحضور.

يُذكر أن القانون التركي يعاقب على إهانة الرئيس بالسجن إلى ما يصل أربعة أعوام.


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