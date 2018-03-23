  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:55 ص
بحث متقدم
بسمة وهبة

"بسمة وهبة" تتحدى الإخوان بهذا الأمر

الصحة: الفسيخ يسبب "تسمم ممبارى"

"التموين" تطرح "فسيخ" بـ100 والرنجة بـ25 جنيهًا

اغلاق

"الصحة" تغلق مستشفى "نور الحياة" للخصوبة

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تعرف على أسعار الدولار بالبنوك

ألمانيا.. منع تلاميذ مسلمين من الصلاة داخل مدرستهم

تقرير حقوقي:المسلمون يتعرضون للإقصاء في فرنسا

اردوغان

مصرف إماراتي يسعى لشراء بنك تركي وأردوغان يعارض

مرتضى منصور

لهذا السبب اعتذر مرتضى منصور للشعب العراقي

الطالبة مريم "ضحية الاعتداء"

والدة الطالبة مريم: "عايزة أدفن بنتي عشان ترتاح"

جبران باسيل

اتهام وزير مسيحي لبناني بمحاربة الإسلام ‎

مسئول بصندوق النقد يفجر مفاجأة بشأن تعويم الجنيه

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن قرار تعويم الجنيه

اتفاق تركي سوداني لتشييد مطار الخرطوم الجديد

عرب وعالم

اتفاق بين تركيا والسودان
اتفاق بين تركيا والسودان

أخبار متعلقة
#

ضبط 4 سبائك ذهب داخل حذاء راكبة بمطار الخرطوم

#

تطورات جديدة بشأن السفير السوداني بالقاهرة

#

إصابة 7 بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

#

تركيا تبدأ العمل في جزيرة سواكن السودانية

وقعت الحكومة السودانية، الخميس، اتفاقية مع شركة "سوما" التركية لتشييد مطار الخرطوم الجديد عن طريق نظام "البوت" (B.O.T )، بقيمة تجاوزت أكثر من مليار دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية السودانية.

وأوضح البيان أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ تكلفتها 800 مليون دولار، فيما تصل القيمة الإجمالية إلى 1.150 مليار دولار.

 ووقع نيابة عن حكومة السودان وزير المالية، محمد عثمان الركابي، فيما وقع عن "سوما" التركية سليم بورا، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور نائب وزير الاقتصاد التركي فاتح متين، وسفير أنقرة بالخرطوم عرفان نذير أوغلو.

 وعقب مراسم التوقيع، قال الركابي إن "الاتفاقية تمثل منطلقا جديدا في مجال الاستثمار وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية في السودان".

واعتبر أن الاتفاقية تتماشى مع سياسات الدولة الرامية لإتاحة الفرص للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار بطرق حديثة، ومنها نظام "البوت" (آلية تمويلية لإنشاء البنى الأساسية بعيدا عن موارد الدولة).

وأشار الركابي إلى أن بلاده وضعت الهدف النهائي من الاتفاق "إنشاء مطار عالمي" يليق بالسودان، ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

ولفت إلى أن دخول الشركات التركية في الاستثمار المباشر في مشاريع البنية الأساسية سيشجع العديد من الشركات الدولية على الدخول في استثمارات مشابهة.

 وكشف الركابي عن تفاوض مع الخطوط الجوية التركية لإنشاء شراكة مع الخطوط السودانية.

 

من جانبه، أوضح نائب وزير الاقتصاد التركي أن "شركة سوما نجحت في أعمال الإنشاءات في 15 دولة، منها 11 في أفريقيا".

وأعلن متين عن زيارة سيقوم بها للسودان في أيار/ مايو المقبل، سيرافقه فيها عدد كبير من الشركات في مجال التعدين والثروة الحيوانية والزراعة.

وأكد عزم بلاده رفع التبادل التجاري مع الخرطوم إلى 30 مليار دولار.

وأشار متين إلى عودة الخطوط التركية لعملها في السودان، مؤخرا، عبر رحلاتها من تركيا إلى مدينة بورتسودان (شمال شرق)، وفق بيان وزارة المالية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة "سوما" إن "الشركة لها خبرة 30 عاما في مجال البنيات التحتية بأعلى جودة في كل الدول".

واعتبر بورا أن "الخرطوم من المواقع الاستراتيجية في العالم"، حسب البيان ذاته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "الصحة" تتأهب لمواجهة مصابي الإجهاد الحراري
» "سما المصري" لـ"ريهام سعيد": "مش هنقولك يا حبسجية"
» القبض على 4 أشخاص يمارسون الرذيلة داخل معهد ديني
» تعرف على أسعار الدولار بالبنوك
» اتفاق تركي سوداني لتشييد مطار الخرطوم الجديد
» حماس تتحدث عن تفاصيل مذهلة عن محاولة اغتيال "الحمدالله"
» هذه عقوبة ممثلة تركية أهانت أردوغان
» 10 طرق طبيعية للتخلص من أوجاع الأسنان
» هذه حقيقة خسائر فودافون بسبب محمد صلاح
» أطعمة تساعدك على التخلص من التوتر
» تلاسن حاد بين ترامب وباييدن عبر تويتر

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار