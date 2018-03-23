ضبط 4 أطنان جبن فاسدة داخل مصنع ببني سويف

ضبطت حملة من مباحث التموين بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية معمل ألبان غير مرخص وبداخله 4 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و280 كيلوجرامًا جبن "موتزريلا"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وحررت الحملة التي قادها العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ببني سويف القضية رقم "37 ج مركز بني سويف لسنة 2018، ضد كل من (خ. ط. أ.- 26 سنة) ومقيم بندر بني سويف، و(ع. ل. م.- 45 سنة) مقيم بني سليمان بمركز بني سويف مسؤولين عن معمل ألبان لقيامهما بحيازة ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـ4 أطنان و280 كيلو جبن "موتزريلا".