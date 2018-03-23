غلق 33 عيادة غير مرخصة لمنشآت طبية مخالفة في بني سويف

نفذت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف قرارات غلق لـ33 عيادة خاصة بأطباء بمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف لعدم حصولها على التراخيص اللازمة.
وفاجأت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف برئاسة الدكتور محمد عبدالقادر مدير الإدارة وإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة المنشآت الطبية الخاصة بمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف أسفرت عن ضبط 33 عيادة طبيب تعمل بدون ترخيص تقرر غلقها .
وحررت الحملة 4 محاضر فض أختام لمنشآت خاصة سبق إغلاقها وأعاد المسؤولون عنها فتحها دون اتباع الإجراءات اللازمة كما حررت الحملة محضر إثبات حالة لعيادات مخالفة لقانون البيئة.
ونفذت الحملة قرارين غلق لمعملين تحاليل طبية لعدم حصولها على تراخيص وإنذار مركز حضانات ومركز خاص بالنساء والتوليد لوجود مخالفات مكافحة عدوى.