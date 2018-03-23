ضبط مدير مصنع سرب 10 آلاف أسطوانة للسوق السوداء في بني سويف

ضبطت حملة من مباحث التموين بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية المدير المسؤول عن مصنع تعبئة البوتاجاز ببني سويف، لاتهامه بالتصرف في حصة بوتاجاز وقدرها 9600 أسطوانة للسوق السوداء.
وحررت الحملة التي قادها العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ببني سويف القضية رقم 2373 جنح مركز ببا لسنة 2018 ضد (ع. ز. أ.- 65 سنة- مقيم بندر بني سويف) مدير مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز.
ووجهت الحملة اتهام التصرف في حصة البوتاجاز المقدرة بـ9600 أسطوانة للسوق السوداء إلى المذكور وتولت النيابة العامة التحقيق.