» تعرف على أسعار الدولار بالبنوك

23 مارس 2018 - 09:38 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مارس في البنوك.

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه مسجلًا فى مصرف أبو ظبي 17.60 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وسجل في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع، وظل ثابتًا في بنكي الأهلي والتجاري الدولي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، بنك الإسكندرية 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، وفي بنوك القاهرة وقناة السويس وكريدي أجريكول والبركة 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وأكد مصرفيون، أن أسعار العملات في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب.



