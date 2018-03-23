"الأرصاد" تحذر من طقس اليوم

23 مارس 2018 - 09:44 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم الجمعة 23 مارس، وبيان بحالة الطقس على كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يظل طقس اليوم الجمعة، شديد الحرارة على كل الأنحاء نهارا معتدل ليلا، بينما يبدأ الانخفاض غربا ويتقدم نحو الداخل بنهاية الفترة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، مع فرصة لسقوط الأمطار غربا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك فى نهاية الفترة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 38 درجة و19 درجة للصغرى، والإسكندرية 23 للعظمى و14 للصغرى، ومطروح 22 للعظمى و15 للصغرى.







