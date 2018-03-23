"سلامة": "أوبر" و"كريم" يعملان وفقًا لقرار من مجلس الوزراء

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عبد الناصر سلامة
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مجلس الوزراء

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أوبر وكريم

قال عبد الناصر سلامة، الكاتب الصحفى، إنه عقب قرار إيقاف العمل بنظامي "أوبر" و"كريم"، من الممكن أن يقوم سائقو التاكسى مستقبلًا بالطعن فى مشروعية وجود أتوبيسات النقل العام، أو حتى مشروعية وجود القطارات، وربما مترو الأنفاق، آملاً فى أن يصدر حكم لصالحهم، ثم بعد ذلك ينهشون من جديد فى الزبائن أو المواطنين كما يشاءون.

وأضاف "سلامة"، خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "أزمة أوبر وكريم"، أن هناك أسلوبًا للإدارة وللمنع والمنح، وهو الأسلوب الذى تفتقده النصوص القانونية واللوائح الإدارية أصلاً، وذلك هو ما يعرف بروح القانون، ذلك أن مثل هذه الأمور قد يكون من اختصاص المجالس المحلية الصغيرة فى القرى والمراكز، بمعنى أن كل محافظة، أو مركز، أو قرية، يمكن أن تقرر لنفسها ما تراه صالحاً معها على المستوى الإقليمى، دون تدخل السلطة التنفيذية العليا بالعاصمة، وهذا ما كان يجب ان يطبق على هذه الأزمة .

ومضى الكاتب الصحفى، مستكملًا: "أوبر وكريم لم يبدأوا خلسة أو فى الظلام، ذلك أنهم استندوا إلى موافقة مجلس الوزراء، فى 10 إبريل 2017، على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإحالته إلى مجلس الدولة، الذى أبدى ملاحظاته عليه بالفعل، وينتظر الآن إقراره فى مجلس النواب، ونص مشروع القانون على منح تراخيص تشغيل للعربات الخاصة التى تعمل ضمن المنظومة، فى ضوء عدد المركبات العاملة فى كل شركة، بما لا يخالف أحكام قانون المرور، ووفقا للقواعد والإجراءات والشروط وضوابط التعريفة التى سيصدر بها قرار من وزير النقل، بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".



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