"المستلزمات الطبية" تعلن مشاركتها في شهادة "أمان" لحماية العاملين بمصانعها

23 مارس 2018 - 09:54 ص

أعلنت شعبة تجار المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مشاركتها في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة عبر شراء شهادة "أمان" لجموع العاملين بقطاع المستلزمات الطبية، وذلك رعاية لهم ولأسرهم.

ودعا محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة مساء أمس جميع مصانع وشركات قطاع المستلزمات الطبية لشراء شهادة أمان التي تتراوح قيمتها بين 500 جنيها و2500 جنيه وتصل فائدتها الي 16% سنويا مع توفير شهادة تأمين على الحياة بقسط شهري 4 جنيهات لشهادة الـ 500 جنيه تصرف تعويضا بقيمة 10 آلاف جنيه لأسرة صاحب الشهادة في حالة وفاته طبيعيا ترتفع إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة في حادث وفي حالة شهادة الـ 2500 جنيه يصل التعويض إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و250 ألف جنيه في حالة الوفاة في حادث.

وأشار الي ان شراء شهادة امان للعاملين سيعزز من انتمائهم للقطاع بجانب شعورهم بالاستقرار والاطمئنان علي اسرهم مما سينعكس ايجابيا علي انتاجيتهم وإنتاجية مصانع القطاع.

من جانبهم آثار اعضاء الشعبة اهمية الشهادة للعاملين بالقطاع الذين يسافرون يوميا من محافظاتهم للقاهرة مقر عملهم مما يعرضهم لخطر حوادث الطرق وبالتالي فان تمتعهم بشهادة تامين بفضل شهادة امان امر مهم لحماية اسرهم.

وفي هذا الاطار اكد مسئولي البنك الاهلي المصري ان شراء شهادة امان متاح لجميع المصريين من عمر 18 عاما وحتى 59 عاما ودون اي شروط او كشف طبي مشيرين الي ان الشهادة مدتها 3 سنوات وتجدد لمدد اخري.

وقالوا ان قسط التامين يخصم من عائد الشهادة الذي يصرف بشكل مجمع في نهاية فترة الثلاث سنوات حيث يصدر البنك الاهلي كروت صرف الكترونية لحاملي تلك الشهادات التي لا يجوز للفرد الواحد شراء اكثر من شهادة منها.

وفي سياق متصل اكد مسئولي البنك الاهلي امكانية استفادة مصانع وشركات الشعبة من مبادرة البنك المركزي لتيسير تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ سعر الفائدة عليها 5% متناقصة حيث يطبق تعريف البنك المركزي لتلك الشركات والذي يستخدم حجم المبيعات بحيث يتراوح بين مليون و50 مليون جنيه سنويا اما الشركات المتوسطة فهي التي مبيعاتها اعلي من 50 مليون وحتي 200 مليون جنيه سنويا وما زاد عن ذلك تصنف بأنها شركات كبيرة.







