"ترامب" يقيل مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض

23 مارس 2018 - 09:55 ص

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إقالته مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، هربرت رايموند مكماستر، من منصبه، وتعيين سفير بلاده السابق لدى الأمم المتحدة، جون بولتون خلفا له.

وقال ترامب في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "أنا سعيد أن أعلن أنه ابتداء من التاسع من أبريل 2018 سيكون جون بولتون مستشاري الجديد للأمن القومي".

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لمكماستر على الخدمات التي قدمها لبلاده، مشيرًا أن الولايات المتحدة أحرزت نجاحات اقتصادية وعسكرية بفضل جهوده.

في ذات السياق صدر بيان عن البيت الأبيض، الخميس، ذكر أن مكماستر سيستقيل من منصبه بناء على اتفاق متبادل مع ترامب.

وذكر البيان أن ترامب طلب من مكماستر الاستمرار في منصبه حتى منتصف أبريل المقبل، وأن الأخير قبل بذلك.

وأوضح البيان أن جون بولتون، سيخلف مكماستر في منصبه.

كما ذكر البيان أن مكماستر سيتقاعد هذه الصيف من الجيش بعد 34 عامًا من الخدمة فيه.

جدير بالذكر أن مكماستر عين مستشارًا للأمن القومي بالبيت الأبيض خلفًا لسلفه مايكل فلين أول من تولى هذا المنصب بعهد ترامب الذي تولى مقاليد الحكم في 20 يناير 2017.

وفي 13 فبراير 2017 أقال ترامب، فلين بدعوى "كذبه" في التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.

أما بولتون الذي سيخلف مكماستر فقد عمل ممثلا دائما للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بين عامي 2005-2006.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن هناك لقاءات مكثفة تجري حاليا بين ترامب وبولتون من أجل تناول الموضوعات السياسية الخارجية، كان آخرها لقاء عقداه بالبيت الأبيض مساء الأربعاء.







