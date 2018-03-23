بالصور.. مسيرة بالسيارات لدعم الرئيس

23 مارس 2018 - 10:00 ص

نظم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، عن محافظة مطروح، مسيرة بالسيارات تطوف محافظة مطروح ضمن "حملة انزل- شارك"؛ لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية ولحشد أهالي مطروح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد "العميري"، في تصريحات صحفية، أن أهالي مطروح سيردون الجميل للرئيس السيسي ويحتشدون بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة أيام، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي افتتح العديد من المشروعات لأهالي مطروح.

وأضاف "نائب مطروح"، أن حملة "انزل- شارك"ستظل مستمرة لتوعية أهالي مطروح بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، متابعًا "نتوقع أن تكون أيام 26 و27و28 هي عيد بالنسبة لكل المصريين ولأهالي مطروح بشكل خاص".







