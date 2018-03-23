  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:53 ص
بحث متقدم
بسمة وهبة

"بسمة وهبة" تتحدى الإخوان بهذا الأمر

الصحة: الفسيخ يسبب "تسمم ممبارى"

"التموين" تطرح "فسيخ" بـ100 والرنجة بـ25 جنيهًا

اغلاق

"الصحة" تغلق مستشفى "نور الحياة" للخصوبة

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تعرف على أسعار الدولار بالبنوك

ألمانيا.. منع تلاميذ مسلمين من الصلاة داخل مدرستهم

تقرير حقوقي:المسلمون يتعرضون للإقصاء في فرنسا

اردوغان

مصرف إماراتي يسعى لشراء بنك تركي وأردوغان يعارض

مرتضى منصور

لهذا السبب اعتذر مرتضى منصور للشعب العراقي

الطالبة مريم "ضحية الاعتداء"

والدة الطالبة مريم: "عايزة أدفن بنتي عشان ترتاح"

جبران باسيل

اتهام وزير مسيحي لبناني بمحاربة الإسلام ‎

مسئول بصندوق النقد يفجر مفاجأة بشأن تعويم الجنيه

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن قرار تعويم الجنيه

القبض على 4 أشخاص يمارسون الرذيلة داخل معهد ديني

قضايا وحوادث

ضبط شبكة شذوذ جنسي بالغردقة
ضبط شبكة شذوذ جنسي بالغردقة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

ضبط صاحب ملهي أثناء ممارسة الجنس مع عاملة

#

الآداب تضبط سيدة تمارس الرذيلة مقابل 300 جنيه بالغردقة

#

القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بتزوير تأشيرات السفر

#

القبض على 6 أشخاص بتهمة تكوين خلية إرهابية بمركز المنيا

حملات امنية

إزالة التعديات

حملات مكيرة

ازالة المخالفات

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز تمي الأمديد بالدقهلية، القبض على ربة منزل و4 رجال لممارستهم الرذيلة داخل معهد أزهري إعدادي بإحدى قرى المركز.

البداية عندما وردت معلومات للواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تفيد بتسهيل الحارس الليلي لمعهد إعدادي أزهري بمنشية صبري أبو علم بدخول رجال وسيدة إلى داخل المعهد وممارسة الرذيلة بداخله.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من مباحث المركز برئاسة المقدم احمد فتح الله من ضبط "إبراهيم. ف"، 58 سنة، حارس المعهد، و"يسري. إ"، 49 سنة، ورضا، 39 سنة، ومحمود 31 سنة، وجميعهم عمال زراعين مقيمون بقرية كوم بني مراس مركز المنصورة، رباب وربة منزل مقيمة الخيارية مركز المنصورة، واعترفوا أنهم اتفقوا فيما بينهم على ممارسة الرذيلة داخل المعهد مقابل أجر، وتم القبض عليهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "الصحة" تتأهب لمواجهة مصابي الإجهاد الحراري
» "سما المصري" لـ"ريهام سعيد": "مش هنقولك يا حبسجية"
» القبض على 4 أشخاص يمارسون الرذيلة داخل معهد ديني
» تعرف على أسعار الدولار بالبنوك
» اتفاق تركي سوداني لتشييد مطار الخرطوم الجديد
» حماس تتحدث عن تفاصيل مذهلة عن محاولة اغتيال "الحمدالله"
» هذه عقوبة ممثلة تركية أهانت أردوغان
» 10 طرق طبيعية للتخلص من أوجاع الأسنان
» هذه حقيقة خسائر فودافون بسبب محمد صلاح
» أطعمة تساعدك على التخلص من التوتر
» تلاسن حاد بين ترامب وباييدن عبر تويتر

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار