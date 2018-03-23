» القبض على 4 أشخاص يمارسون الرذيلة داخل معهد ديني

23 مارس 2018 - 10:00 ص

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز تمي الأمديد بالدقهلية، القبض على ربة منزل و4 رجال لممارستهم الرذيلة داخل معهد أزهري إعدادي بإحدى قرى المركز.

البداية عندما وردت معلومات للواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تفيد بتسهيل الحارس الليلي لمعهد إعدادي أزهري بمنشية صبري أبو علم بدخول رجال وسيدة إلى داخل المعهد وممارسة الرذيلة بداخله.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من مباحث المركز برئاسة المقدم احمد فتح الله من ضبط "إبراهيم. ف"، 58 سنة، حارس المعهد، و"يسري. إ"، 49 سنة، ورضا، 39 سنة، ومحمود 31 سنة، وجميعهم عمال زراعين مقيمون بقرية كوم بني مراس مركز المنصورة، رباب وربة منزل مقيمة الخيارية مركز المنصورة، واعترفوا أنهم اتفقوا فيما بينهم على ممارسة الرذيلة داخل المعهد مقابل أجر، وتم القبض عليهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



