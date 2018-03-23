حملات مكبرة لإزالة التعديات بالجيزة

23 مارس 2018 - 10:03 ص

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة مكبرة بدائرة قطاع أكتوبر وإزالة التعديات على الطريق الدائري لتحقيق الأمن والانضباط، ورفع الإشغالات من الميادين والطرق الرئيسية بنطاق القطاع.

وشارك في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط شرطة المرافق مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.

وتم مصادرة 36 كرسيًا متنوعًا، 14 لافتة إعلانية، 26 ترابيزة، 4 غرز شاي، 4 كنبات، 6 أسطوانات غاز، 18 عشة، 4 صواعق، 3 ثلاجات عرض، وفي مجال المرور تم ضبط 145 حالة سحب متنوع، 170 نموذج 125، 80 كلابش، توك توك، سيارتين.

وعلى الطريق الدائري، تم ضبط 6 عشش، 20 إطار كاوتش هالك، وتحررت المحاضر اللازمة، وعرضت على النيابات المختصة للتحقيق.



