حبس المتهمين بسرقة مكتب بريد العياط

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العياط

سرقة مكتب العياط

سرقة مكتب بريد

قررت نيابة العياط حبس عاملي خردة وآخر 4 أيام، لاتهامهم بسرقة أجولة أوراق من داخل مكتب بريد العياط، لبيعها للمطاعم.

وردت معلومات لمركز شرطة العياط  من "محمد. ص. م"، مراجع حسابات بمكتب بريد العياط باكتشافه كسر قفل باب مخزن الحفظ وسرقة عدد من الأجولة بداخلها أوراق خاصة بالمكتب، بإخطار اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن وراءه كلًا من "سامي. ف. م" 26 سنة و"رمضان. ف. ق" 25 سنة عاملين بجمع الخردة و"أحمد. م. ح" 20 سنة عربجي.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.


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