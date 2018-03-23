"مجاهد": مياه الحنفية أفضل من المياه المعبأة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في ختام الحملة القومية لترشيد الاستهلاك "نقطة تفرق"، مؤتمرًا حاشدًا شارك فيه عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة، والشيخ محمود أبو حبسة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة جيهان فؤاد، مقرر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، وعدد من المسئولين.





ومن جانبه قال المهندس مصطفي مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن نقطة المياه تساوي الحياة، والدولة تدعم إنتاج مياه الشرب حتى تصل إلى المواطن بجودة عالية، مضيفًا أن مياه الشرب من المرافق والخدمات الأساسية التى يهتم بها ويتابع عملها، مشيرًا إلي أن الشركة تقوم بإنشاء العديد من محطات المياه في جميع أنحاء المحافظة من أجل أن تصل إلى أصغر قرية وأبعد تجمع سكنى بالمحافظة.





وأكد "مجاهد"، سلامة مياه الشرب وخلوها من الأمراض والتأكيد على استخدامها فهي مهمة لصحة الإنسان وغنية بالأملاح المعدنية التي تفقدها المياه المعبأة وتنزعها الفلاتر، وقد طالب كافة وسائل الإعلام بمساندة شركة مياة الشرب فى توعية المواطنين بأهمية المياه وترشيد الاستهلاك وعدم تلويث النيل والترع والمصارف.





كما أشار مجاهد إلى الدور المؤثر الذي يقوم به رجال الدين فى رفع الوعي لدى المواطنين، حيث تم التنسيق مع الكنيسة ومديرية الأوقاف على تعميم الخطاب الديني بجميع المساجد والكنائس على مستوى مدن المحافظة لتناول دعوة الدين الإسلامي والمسيحي من أجل الحفاظ على المياه وتحريم إهدارها.





وفى نهاية الحفل، كرّم مجاهد منصور موسى مدير عام العلاقات العامة، وحسام مشهور مدير عام التوعية، عددًا من المتميزين، وشكرهم على جهودهم لتميزهم في عملهم، معربًا عن شكره للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، كما كرم عدد من الصحفيين ومنهم مراسل جريدة "المصريون".



