غدًا.. بدء فترة الصمت الانتخابي

23 مارس 2018 - 10:29 ص

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء الصمت الانتخابي غدًا، السبت، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الاثنين القادم ولمدة ثلاثة أيام، على أن تبدأ منتصف ليل اليوم الجمعة فترة الصمت الانتخابى وتستمر لمدة يومى السبت والأحد استعدادًا للتصويت .

وتابع البيان الصادر عن الهيئة الوطنية: أنه خلال تلك الفترة تتوقف كافة الحملات الداعمة والمؤيدة لمرشحى الرئاسة وكذا الدعاية الانتخابية بكافة أنواعها خلال اليومين المقررين للصمت الدعائى تتفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن لجنة الرصد والمتابعة، المشكلة بقرار من الهيئة تمارس اختصاصاتها الموكلة لها فيما يتعلق بأى محاولات من شأنها خرق الصمت الانتخابى أو ممارسة أى نشاط لمرشحى الرئاسة خلال فترة الصمت الانتخابي.



