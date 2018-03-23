سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

23 مارس 2018 - 10:30 ص

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، سيولة مرورية صباح اليوم، الجمعة، وسط انتشار لرجال الأمن.

وحدث منطقة كورنيش النيل انسياب في حركة السيارات بدءا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وأمام القادم من ميدان المؤسسة وحتى ميدان عبد المنعم رياض.

كما انتظمت حركة السيارات بميدانى روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.



