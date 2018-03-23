» "الصحة" تتأهب لمواجهة مصابي الإجهاد الحراري

23 مارس 2018 - 10:39 ص

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن جميع مستشفيات الحميات على درجة عالية من الاستعداد لاستقبال مرضى الإجهاد الحرارى وعلاجهم.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي، وفقًا لبيان له، أنه تم توفير جميع الأدوية الخاصة بعلاج الإجهاد الحرارى بمديريات الشئون الصحية بالقاهرة والمحافظات.

وأشار إلى أن بروتوكولات علاج الإجهاد الحرارى متوفرة بالمستشفيات العامة والمركزية، كما أنه سيتم متابعة المستشفيات والمرضى المترددين عليها حتى انتهاء فصل الصيف.