سقوط نصاب المليون جنيه في الغربية

23 مارس 2018 - 10:55 ص

ألقت الأجهزة الأمنية برجال مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، القبض على عاطل بعد قيامه بجمع مليون و490 ألف جنيه من مواطنين بقصد توظيفها في تجارة الملابس مقابل ربح مالى لأصحابها إلا أنه لم يفِ بوعوده واستولى على الأموال.

كانت تلقتها مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بقيام خالد.ع.ع30سنة عاطل بجمع مبالغ مالية بلغت مليونًا و490ألف جنيه بقصد توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح مالية، إلا أنه لم يفى بما وعد ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

حرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



