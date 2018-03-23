» دخول الكعبة والخروج منها للسوق في المنام بشرى بالخير

23 مارس 2018 - 11:01 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى دخلت الكعبة وخرجت وذهبت إلى السوق فوجدت واحدة ترتدي جاكيت كتير حلو وكان لونه أسود فأنا لبسته فصار لونه بيج وبعدها شلحتو ولبست ملابس داخلية لونها أحمر. أنا عزباء وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رؤيا الكعبة و دخولك فيها أمن وأمان وبشرى لك بالخير ورفعة وارتقاء وحسن سمعة وأبشرى أيضاً بزيارتك للكعبة فى حج أو عمرة عاجلاً أو آجلا وقد يكون مقابلة أحد من الرؤساء أو الدخول عليه لأن الكعبة قد تؤول بالرئيس أو الحاكم سواءً رؤيته أو الدخول عليه.

وهى أيضاً صلاح حالك وطاعة لوالديك وبركة فى عمرك وحسن دين ومحافظة على الصلاة لأنها قبلة المسلمين وقد يدل دخولك فيها أنك فعلت خيراً أو ستفعليه ويكون سبباً فى دخولك الجنة لأن الكعبة بيت الله والجنة داره ، وأبشرى فقد ذكرتك الكعبة فى نفسها واقتضتك فى المجيء إليها فسوف تزوريها قريباً إن شاء الله ، وهى أيضاً شفاء من مرض وإستجابة دعاء وصلاح حالك فى الدين والدنيا ، ودخولك فيها زواجا لك، وفتح أبواب خير لك ونصرة وعلم وهى أيضاً زوال هم.

ودخولك السوق عقب وجودك بالكعبة قد يدل على تحصيل الحسنات، وربما دل على اهتمامك بالدنيا ومتاعها.

ودخول السوق لشراء ملابس فذلك خيرا لك وحصولك على عمل أو ترقية، والملابس الداخلية قد تدل على زواجك لقوله تعالى:(هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)البقرة 187. واللون الأحمر يدل لك على الفرحة، والشراء من السوق عامة يدل على المحبة و المودة و المغفرة.

وكون الجاكت يتحول معك للون البيج فذلك تغير حال للأفضل و بُشري لك بالخير والبركة و الفرج وكونك تلبسيه وتخليه وتلبسى ملابس داخلية حمراء فذلك يدل على كثرة المتقدمين للزواج منك والفرحة بالزوج الصالح من شخص محبوب. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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