«الرجل الحديدي» يطالب المصريين بنسيان الماضي

23 مارس 2018 - 11:08 ص

طالب أحمد عز، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة حديد عز، المصريين والحكومة المصرية بفتح صفحة جديدة؛ من أجل خدمة الدولة والمجتمع ولتحقيق أحلام الشباب.







وقال "عز"، خلال تغريدته على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "يسرني تدشين حسابي وأتشرف بخدمة وطني والعمل على تحقيق أحلام وطموحات شباب هذا البلد".



وتابع "عز"، مرددًا: "دعونا نبدأ من جديد ونسامح ونتصالح مصر تستحق الكثير".



ومن جانبهم علق عدد من النشطاء على التغريدة، فقال الطيب محمد: "مستحيل المُر ينتج عسل".



وأضاف محمد سلطان قائلا: "هلا يا بيه هى جت عليك "



ومضى حاتم أبو غريب قائلا: "اوك نتصالح لو هتبدأ من الصفر وتعلن ندمك وتدفع المال اللي أخذته بغير حق مش شويه فكه مليارات مصر".