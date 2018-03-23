بالصور.. ختام مؤتمرات دعم "السيسي" في المنيا

23 مارس 2018 - 11:10 ص

اختتمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، بمركز المنيا الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة عاطف عمر، أمين الحملة بالمركز، مؤتمراتها الجماهيرية مساء أمس بمؤتمر حاشد بعرب الشيخ محمد التابعة لمجلس قروى نزلة حسين بحضور الشيخ خالد محمد فرحان المطيرى منظم المؤتمر وشيخ قبيلة المطيرى بالمنيا، والعمدة عثمان عضو البرلمان، وأعضاء هيئة مكتب الحملة بالمركز وبالقرى والنجوع، وعدد من أبناء القبائل العربية، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي، ومئات المواطنين من أبناء شرق النيل وقرى مركز المنيا، استعدادًا للانتخابات الرئاسية ولإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه قال الشيخ خالد محمد فرحان المطيرى، "إننا اجتمعنا اليوم لنعلن تأييدنا للرئيس عبد الفتاح السيسى، ونقول له احنا معاك يا ريس لبناء وطننا مصر العظيمة ، والقضاء على الارهاب الغاشم الذى يحاول هدم البلاد وتعطيل المسيرة والتقدم والرخاء".





وأضاف "هناك العديد من الانجازات التى حققها الرئيس اثناء فترة ولايته ولا ينكرها إلا حاقد أو جاحد ، ونحن فخورين بما تم تحقيقه على أرض الواقع داخل مصر ومن أهمها نعمة الأمن والأمان ، وحل أزمة الكهرباء ، وشبكات الطرق وغيرها من الانجازات ، فصوتك أمانة وشهادة وكاتم الشهادة آثم ، وهذه الشهادة لصالح الوطن وخاصة أننا نعلم بالمؤامرات التي تحاك ضد مصر ، ولذلك علينا الوقوف يدا واحدة والخروج وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم نفسه فداء لهذا الوطن".



