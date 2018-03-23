بالصور.. ختام مؤتمرات دعم "السيسي" في المنيا

جمال زكى
اختتمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، بمركز المنيا الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة عاطف عمر، أمين الحملة بالمركز، مؤتمراتها الجماهيرية مساء أمس بمؤتمر حاشد بعرب الشيخ محمد التابعة لمجلس قروى نزلة حسين بحضور الشيخ خالد محمد فرحان المطيرى منظم المؤتمر وشيخ قبيلة المطيرى بالمنيا، والعمدة عثمان عضو البرلمان، وأعضاء هيئة مكتب الحملة بالمركز وبالقرى والنجوع، وعدد من أبناء القبائل العربية، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي، ومئات المواطنين من أبناء شرق النيل وقرى مركز المنيا، استعدادًا للانتخابات الرئاسية ولإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.
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