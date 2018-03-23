رسالة قاسية من "القرموطي" لمنتقدي "ريهام السعيد"

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مذيعة

ريهام سعيد

الاعلامى

جابر القموطي

وصف الإعلامي جابر القرموطي، منتقدي الإعلامية ريهام سعيد، بـ"النكرة" لافتا إلي أن "صبايا الخير" سيعود قريبًا وتقدمه "ريهام".

وأضاف "القرموطي" خلال برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية  "النهار" ، أن بعض المذيعات وجهوا هجوما حادا على ريهام سعيد منذ اليوم الأول لأزمتها بالرغم من أنهن يحاولن تقليدها.

ووجه "القرموطي" رسالة لريهام سعيد قائلا: "ترجعي بالسلامة يا ريهام مكانك محفوظ في القناة، يارب تفضلي على عهدك بالناس،  متضايقيش من اللي حصل، ربنا يخليكي لأسرتك".

شاهد الفيديو.. 

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