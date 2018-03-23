الغرفة السياحية تشكل لجان متابعة المعتمرين والحجاج

23 مارس 2018 - 11:16 ص

اجتمع ممثلو الغرفة والشركات السياحية من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة لمناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات حول الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة لموسم 1439هـ، بحضور ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة و هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية والسادة ممثلي القطاع السياحى أشرف شيحة وأحمد إبراهيم وبين المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية في المملكة العربية السعودية بحضور عباس قطان رئيس مجلس ادارة المؤسسة وبعض من السادة اعضاء المجلس.

وتم مناقشة كافة السلبيات التى حدثت خلال العام الماضى والتى كان من أهمها تكدس الحجاج بالمشاعر نتيجة ضيق المساحة بالإضافة الى القصور فى بعض الخدمات وتم التأكيد على ضرورة مراعاة المؤسسة للطاقة الاستيعابية للحجاج بمشعر منى عند تحديدها وذلك للحفاظ على مستوى جودة الحج السياحى.

بحضور ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة و هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية والسادة ممثلي القطاع السياحى أشرف شيحة وأحمد إبراهيم وبين المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية في المملكة العربية السعودية بحضور عباس قطان رئيس مجلس إدارة المؤسسة وبعض من السادة أعضاء المجلس.

وقد اسفر الاجتماع عن تشكيل اكثر من لجنة مشتركة بين المؤسسة والغرفة تكون مهامهم كالاتى:

اللجنة الاولى:

معاينة الخيام بالمشاعر المقدسة قبل استلامها من قبل الشركات السياحية والتدخل لتذليل ايه عقبات قد تطرا فى هذا الشأن.

اللجنة الثانية

متابعة أداء مكاتب مقدمى الخدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة وكذلك الشركات السياحية لرصد ايه قصور يؤثر سلبا على جودة الحج السياحى.

وعلى جانب اخر تمت المناقشة حول اسعار الخدمات فقد اوضح الجانب السعودي ان هناك رسوم تمت اضافتها ومن اهمها 5% ضريبة القيمة المضافة بالإضافة الي ارتفاع فى اسعار الطاقة وتكلفة العمالة بالمملكة العربية السعودية بينما اوضح الجانب المصري ضرورة مراعاة الظرف الاقتصادي الحالى لراغبى اداء فريضة الحج من خلال القطاع السياحى والذى يتميز بتعدد مستوياته مما يدعم الشراكة المتميزة التى تجمع بين الجانبين بما يكون له ابلغ الاثر فى نجاح الموسم.

واتفق الحضور علي ضرورة التواصل الدائم وسوف تراعي المؤسسة كافة الامور التي تم عرضها بالإضافة الى انه تم التأكيد علي ضرورة إبلاغ الشركات بأن تكون العقود مع شركاء العمل بمكاتب الطوافة والالتزام بما سيرد من قواعد في العقود الموقعة بين المؤسسة والغرفة واللجنة العليا لكي لا تحدث خلافات في كافة بنود التعاقد كالخدمات والأسعار المتفق عليها.

كما تم التأكيد علي المؤسسة بضرورة التزام مكاتب الطوافة من الان بكافة الضوابط المنظمة للحج السياحي وأهمها التعامل مع تأشيرات الهيئات وأية أنواع أخري من التأشيرات حتي لا تكون علي حساب حجاج السياحة في المساحات المخصصة لهم وسيتم من خلال اللجان المشتركة متابعة التزام المطوفين والشركات بما تم الاتفاق عليه.



