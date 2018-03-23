التشكيل المتوقع للفراعنة في ودية البرتغال

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كوبر

عصام الحضرى

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، على  الدفع بـ"عصام الحضري" في التشكيل الأساسي خلال مباراة اليوم الودية أمام البرتغال ضمن استعدادات المنتخب لمونديال روسيا المقرر انطلاقها في تمام العاشرة إلا ربع مساء.

ومن المتوقع أن يبدأ "كوبر" بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبدالشافي.

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعبدالله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويخوض المنتخب معسكرًا في سويسرا لخوض مباراتين وديتين أمام البرتغال واليونان ضمن استعدادات الفراعنة للمونديال.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.



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