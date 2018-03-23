خبير دوائي: التجارب السريرية تواجه تحديات أخلاقية

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الصحة

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التجارب السريرية

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قال علاء غنام، مسئول الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والخبير في إصلاح القطاع الصحي، إنه توجد بعض الشركات الكبرى للأدوية متعددة الجنسيات في مصر بادرت بتنظيم عمليات التجارب السريرية الإكلينيكية التى تجرى على الأدوية الجديدة, ووجدت عدة أسباب جعلت مصر من أكثر الأماكن مناسبة؛ لإجراء تلك التجارب من بينها الكثافة السكانية المرتفعة، والعبء المرضى المزدوج للأمراض المعدية وغير المعدية، إضافة إلى وجود بنية تحتية جاذبة للبحث العلمى ممثلة فى الجامعات ومعاهد البحث المختلفة، إلى جانب انخفاض تكلفة هذه التجارب فى مصر.

وأضاف "غنام"، خلال مقاله الذى نشر بالشروق  تحت عنوان "حول استغلال بعض شركات الأدوية للمرضى المصريين"، قائلًا: "في دراسة أخيرة أجريت عبر حوارات مع أكثر من ثلاثين خبيرًا مصريًا، بالإضافة إلى الكثير من المشاركين في التجارب السريرية أوضحت الدراسة أن بعض هذه التجارب تواجه تحديات أخلاقية مثل حرمان المرضى من الحصول على العلاج الكفء كما هو الحال مع حالات السرطان والذى تم إثبات فاعليته، إضافة إلى مشكلات أخرى مثل أن أدوية السرطان التي خضعت للتجارب قد تكون أدوية عالية التكلفة ومن غير الواضح كيف سيتم إتاحتها بأسعار مناسبة للمرضى المصريين فى حال ثبات فاعليتها وأمانها من خلال التجارب، وذلك يعكس عدم التزام من الشركات المتعددة الجنسيات للأدوية المجربة للدواء بالمبادئ التوجيهية لإعلان هلسنكى ومجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية التى تحث على أهمية استفادة سكان البلاد من نتائج التجارب التى تقام فيها".

وتابع الخبير الدوائي: "طالبت الدراسة القائمين على البحث الالتزام بمسئولياتهم المجتمعية واحترام حقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه فى المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة (UNGP ) التى تم اعتمادها من جميع الدول الأعضاء فى عام 2011 عند إجراء التجارب السريرية فى البلدان ذات الدخل المتوسط أو المنخفض، هذا من الناحية الدولية، أما من ناحية السلطات المصرية فعليها أن تنشئ إطارا تشريعيا فعالا يعمل بنظام محكم ومستقل آخذا بالقواعد الدولية كمرجع له ".


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