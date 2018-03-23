المنتخب يؤدي صلاة الجمعة بجوار فندق الإقامة بسويسرا

23 مارس 2018 - 11:45 ص

يؤدي لاعبو ومسئولو المنتخب الوطني صلاة الجمعة قريبا فندق إقامتهم في سويسرا بأحد المساجد.

ومن المقرر أن تنطلق حافلتهم من الفندق باتجاه ملعب"لاتس جران" بمدينة "زيوريخ" السويسرية لبدء المباراة الودية المرتقبة مع البرتغال في التاسعة إلا ربع مساء على أن تبدأ المباراة في تمام العاشرة إلا ربع.

وذلك فى إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

ويدير المباراة طاقم حكام إيطالى، يضم باولو مازونى ويساعده ماتيو باسيرى وفابيانو بريتى، إضافة إلى الحكم الرابع ماركو جودى، وديفيد ماسا حكم فيديو واندريه كريسبو مساعدًا له.