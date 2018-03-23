"الجندي" يرد على اتهامه برمي طلبات النواب بالقمامة

23 مارس 2018 - 12:19 م

كشف اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، حقيقة التصريحات التي انتشرت له في المواقع الإخبارية، والتي قال فيها: إنه "رمى طلبات النواب في الزبالة"، وذلك خلال زيارته لمحافظة قنا.







وقال "الجندي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع على الفضائية الأولى، إنه تم اجتزاء جزء من سياق كلامه، حيث إنه كان يقصد بحديثه "نواب المحسوبية".



وأضاف أنه يكن كل التقدير والاحترام لنواب مجلس الشعب، وخير دليل على حديثه أنه يتلقى كافة الطلبات من أعضاء البرلمان ومكتبه مفتوح لهم.











