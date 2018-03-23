شاهد.. "صلاح" و"كريستيانو" يتصدران أغلفة الصحف البرتغالية

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محمد صلاح

كريستيانو

الصحف البرتغالية

ريال مدريد .

تناولت الصحف البرتغالية لقاء مصر والبرتغال الودي اليوم، باهتمام بالغ حيث تصدر النجمان العالميان محمد صلاح وكريستاينو رونالدو، أغلفة الصحف البرتغالية.

وعنونت صحيفة "أبولا" البرتغالية، "ابتسامة على كأس العالم.. اختبار مزدوج لواحد من 32 نهائيًا.. بداية المقارنات بين كريستيانو ومحمد صلاح اليوم".

وتحدثت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو سجل 37 هدفًا فى 35 مباراة خاضها مع ريال مدريد الإسبانى بجميع المسابقات هذا الموسم، بينما سجل محمد صلاح 36 هدفًا في 41 مباراة خاضها مع ليفربول الإنجليزي.

وستكون الأنظار فى مباراة مصر والبرتغال متجهة صوب الثنائى محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، فى ظل المستويات الرائعة التى يظهر عليها الثنائى مع ناديي ليفربول وريال مدريد.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة اليوم بين منتخبي مصر والبرتغال فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم، فى سويسرا، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى بطولة كأس العالم 2018 فى روسيا.

شاهد..





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