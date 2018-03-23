تفاصيل مؤلمة باستشهاد النقيب "باسم محسن"

23 مارس 2018 - 01:03 م





روت السيدة هالة عبدالرحمن، والدة الشهيد نقيب باسم محسن، تفاصيل استشهاده قائلةً: "إنه استشهد في نفس يوم فض رابعة العدوية، على يد قناصة أثناء خدمته في سيناء".





وأضافت "عبدالرحمن"، في حوارها لبرنامج "مساء دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه هو الذي طلب نقله إلى العريش لكي يخدم هناك دفاعًا عن البلد.





ولفتت إلى أنه كان سيتزوج بعد يوم استشهاده بـ40 يومًا، وعلمت بالخبر عندما كانت تفرش له الشقة، موضحة أن الرصاصة دخلت من جهة القلب وخرجت من جهة الرئة.







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